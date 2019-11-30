Решение принято: для сообщения с островами будет построен новый паром

«Я хотел узнать, какое судно предпочитают жители островов, и мы приняли совместное решение, что лучшим вариантом и для Сааремаа, и для Хийумаа будет построить новое судно», - сказал Аас, по словам которого было важно, чтобы жители островов получили тот вариант, который хотели.

Одним из вариантов было десятилетнее судно, которое можно было перестроить и использовать с лета следующего года. Вторым вариантом, который сочли важным жители островов, была покупка нового судна, которое было бы построено в соответствии с пожеланиями островитян и использовалось бы в качестве запасного на линии сообщения с Хийумаа. Новое судно также было бы более экологичным вариантом.

Представители местных самоуправлений заявили, что готовы подождать еще три лета, чтобы сделать нынешнее хорошее паромное сообщение еще лучше.

«Островитяне в целом довольны уже существующим паромным сообщением. На пике сезона бывают очереди, но в них нет ничего непреодолимого. Мы скорее говорим о том, чтобы сделать хорошее обслуживание очень хорошим, - сказал волостной старейшина Сааремаа Мадис Каллас. - Если взглянуть на паромное сообщение последних лет и варианты решений, для Сааремаа не будет проблемой, если новый паром появится на линии через три лета».

Как ожидается, новый паром начнет работу осенью 2022 года. Соответствующее предпочтениям сааремаасцев судно в будущем сможет также при необходимости обслуживать Хийумаа, поскольку у него будет низкая осадка. До тех пор продолжится использование найденных за последние годы решений. Новое судно позволит улучшить круглогодичные пассажирские перевозки, а также достичь целей климатической политики Эстонии.