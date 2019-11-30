Фото: в Кадриорге сдается внаем квартира с милыми историческими деталями и духом старины

Этот двухэтажный деревянный дом на Поска, 14 не реновирован, но сохраняет черты былой красоты.

Входная дверь в дом. ФОТО: Tallinn.ee

Не случайно фотография уникальной входной двери дома включена в галерею исторических дверей, составленную учащимися Таллиннской высшей технической школы по заказу Таллиннского департамента культурных ценностей.

Полностью галерею можно увидеть ЗДЕСЬ. А на дверь, украшенную резными накладными элементами, обратите внимание, прогуливаясь по Кадриоргу.

Трехкомнатная квартира, которая сдается внаем в этом доме, невелика - 54 м2, но в ней есть все необходимое.

Это немного мебели, полностью оборудованная кухня с вытяжкой, холодильником и посудомоечной машиной, ванная с подогревом пола и душевой кабиной, а также милые сердцу любителя старины детали: кафельная белая печь, лепнина на потолке, розетку которой украшает очень подходящая по стилю люстра.

ФОТО: KV.EE

А главное - место, где находится квартира. Кадриорг - сам по себе великолепен, но только представьте, что вы не едете для прогулки по царскому парку через весь грод, а проходите пару десятков шагов, выйдя за порог дома...

ФОТО: KV.EE

Уюта в квартиру легко добавить: для этого в Таллинне есть сеть магазинов Sõbralt sõbrale, где за считанные евро можно найти подходящую по стилю шведскую мебель из натурального дерева.

ФОТО: KV.EE

Содержать квартиру недорого: летом это встанет в 50 евро в месяц, зимой - в 150, если отапливать жилье электричеством. Но есть и печь, которая, как сказано в объявлении, может быть использована для отопления. А это, согласитесь, недорого и, как теперь модно говорить, атмосферно.