Фото: в Кадриорге сдается внаем квартира с милыми историческими деталями и духом старины

В историческом деревянном доме на улице Поска предлагается снять небольшую трехкомнаную квартиру по сравнительно низкой цене.
Этот двухэтажный деревянный дом на Поска, 14 не реновирован, но сохраняет черты былой красоты.
Не случайно фотография уникальной входной двери дома включена в галерею исторических дверей, составленную учащимися Таллиннской высшей технической школы по заказу Таллиннского департамента культурных ценностей.
Полностью галерею можно увидеть ЗДЕСЬ. А на дверь, украшенную резными накладными элементами, обратите внимание, прогуливаясь по Кадриоргу.
Трехкомнатная квартира, которая сдается внаем в этом доме, невелика - 54 м2, но в ней есть все необходимое.
Это немного мебели, полностью оборудованная кухня с вытяжкой, холодильником и посудомоечной машиной, ванная с подогревом пола и душевой кабиной, а также милые сердцу любителя старины детали: кафельная белая печь, лепнина на потолке, розетку которой украшает очень подходящая по стилю люстра.
А главное - место, где находится квартира. Кадриорг - сам по себе великолепен, но только представьте, что вы не едете для прогулки по царскому парку через весь грод, а проходите пару десятков шагов, выйдя за порог дома...
Уюта в квартиру легко добавить: для этого в Таллинне есть сеть магазинов Sõbralt sõbrale, где за считанные евро можно найти подходящую по стилю шведскую мебель из натурального дерева.
Содержать квартиру недорого: летом это встанет в 50 евро в месяц, зимой - в 150, если отапливать жилье электричеством. Но есть и печь, которая, как сказано в объявлении, может быть использована для отопления. А это, согласитесь, недорого и, как теперь модно говорить, атмосферно.
С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.