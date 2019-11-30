Facebook впервые отметил пост как ложную информацию

"В соответствии с законодательством, Facebook сообщает, что правительство Сингапура называет данную публикацию фальшивой", - говорится в заявлении соцсети, передает Korrespondent.

Как говорится в заявлении местной правительственной структуры по надзору за исполнением Закона по противодействию фальшивым сведениям и манипуляциям в интернете, у Facebook и некоторых других интернет-платформ возникли технические проблемы по незамедлительному выполнению требований правительства страны, но все они обязались сотрудничать с властями.

Накануне сингапурские власти потребовали от Facebook опубликовать правки в один из постов, размещенных недавно местным оппозиционным изданием, что стало первым случаем, когда подобное предупреждение выносится интернет-платформе. Контрольный орган потребовал от автора из States Times Review внести правки в материал, в котором, в частности, утверждается, что один из общественных деятелей, который ранее выступал с разоблачением правящей в стране партии, находится под следствием и арестован. Представители МВД выступили с опровержением этой информации.

Напомним, 2 октября в Гонконге вступил в силу Закон о борьбе с фальшивой информацией. Документ предоставляет правительству средства контролировать распространяемые в интернете ложные сведения, которые в течение короткого времени могут нанести серьезный ущерб. Максимальный штраф достигает 1 млн синг. долларов (около 670 000 евро), а тюремное заключение на срок до 10 лет.