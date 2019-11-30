Жестокое избиение таксиста: виновный вышел на свободу, но находится под электронным наблюдением

Согласно обвинению, Индрек 29 июня в 2.40 ехал в такси и напал на водителя: одной рукой удерживал жертву, а другой наносил удары в голову, передает Pärnu Postimees.

Для Индрека нападение на таксиста стало уже вторым связанным с насилием преступлением в течение года. В начале декабря прошлого года в Пярну он ударил кулаком в лицо жертву и суд наказал его тюремным заключением сроком на пять месяцев с испытательным сроком в один год. Ранее уголовных наказаний у Индрека не было.

Совершенное во время испытательного срока новое преступление было учтено, в качестве дополнительного наказания суд приговорил Индрека к двум годам и пяти месяцам тюрьмы, которые не придется отбывать, если он в течение трех лет не совершит новое преступление и будет выполнять все требования по надзору.

В течение месяца он будет находится под электронным надзором, также он должен посещать сотрудника службы пробации.