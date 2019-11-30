Хельме: не стоит запугивать людей пенсионной реформой

По мнению министра финансов Мартина Хельме, критика пенсионной реформы со стороны Госконтроля является ненужным запугиванием людей. По его словам, пенсионные накопления зависят от нескольких факторов, и в случае ответственного поведения никто не должен опасаться уменьшения пенсии, пишет Postimees.
«Первое, что нужно понять людям, это то, что все текущие прогнозы показывают снижение коэффициента замещения пенсий в случае, если мы оставим нашу нынешнюю пенсионную систему без изменений. Проще говоря, если мы ничего не сделаем, пенсия все равно упадет по отношению к средней заработной плате, но если мы проведем реформу, тогда будет шанс, что она не уменьшится или спад будет меньше», - сообщил Хельме в пресс-релизе.
По словам министра, размер пенсии определяется не только второй ступенью. Точно так же на размер пенсии влияют, например, неофициальная работа, безработица, размер официальной зарплаты и так далее. «Размышляя о выходе на пенсию, нужно учитывать все эти факторы. Тем не менее, 30-процентное снижение отношения пенсии к заработной плате, отмеченное Госконтролем, является радикальным примером. Если люди ведут себя ответственно, такой сценарий на практике маловероятен», - подчеркнул министр финансов.
По словам Хельме, анализ влияния, который госконтролер Янар Холм приводит в пояснительной записке к реформе второй пенсионной ступени, также не учитывает запланированное увеличение пенсий первой ступени.
«В случае, если люди выйдут из второй ступени, и в первую ступень начнет поступать больше социального налога, мы в правительстве решили направить все эти деньги на повышение пенсий первой ступени. Это увеличение пенсий также окажет положительное долгосрочное влияние на размер пенсий и компенсирует потенциальные негативные последствия второй ступени», - сказал Хельме.
Поэтому он считает вводящим в заблуждение утверждение о том, что прекращение накоплений во второй ступени уменьшит будущую пенсию людей - ведь это автоматически увеличит их долю в государственной пенсии.
Кроме того, по словам Хельме, стоит учесть, что пояснительная записка к проекту изменений во второй ступени рассматривает только пенсии первой и второй ступеней, но не рассматривает другие активы людей.
«Реформа второй ступени теоретически может снизить размер пенсии первой и второй ступени, но может и увеличить другие (финансовые) активы. Даже если человек заберет деньги из второй ступени, но инвестирует их, его доход при выходе на пенсию может и не уменьшиться, просто вместо второй ступени можно использовать какой-то другой инвестиционный продукт», - сказал министр финансов.
В целом, по словам Хельме, очень трудно прогнозировать ситуацию на несколько десятилетий вперед, и такие прогнозы никогда не могут быть очень точными. «Прогнозы очень сильно зависят от допущений, и по мере изменения допущений результаты меняются. На самом деле, никто точно не знает, какой будет демографическая и экономическая ситуация в ближайшие десятилетия », - сказал он.