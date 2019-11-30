Показатели водяных, газовых и электросчетчиков бизнес-недвижимости теперь доступны в одной системе

Система, предназначенная для управляющих и владельцев контор, торговых центров, складских и производственных помещений, завершает так называемый ручной сбор данных по зданиям или от арендаторов, уменьшает ошибки, обусловленные сбором данных людьми, а также экономит время и, как следствие, снижает административные расходы. Эстонское телекоммуникационное и IoT предприятие Levikom инвестировало в развитие инновационного решения в течение двух лет.

По словам руководителя сферы 5G и интернета вещей Levikom Ове Тюксаммеля, управляющие бизнес-недвижимостью по-прежнему собирают данные по зданиям и от арендаторов вручную, но в сети интернета вещей возможно считывать показания расходования электричества, воды, газа и теплоэнергии автоматически, и эти данные можно собирать в единую систему управления недвижимостью. «Новое решение Levikom избавляет управляющих недвижимостью от необходимости собирать данные с каждого арендатора. Это уменьшает административную нагрузку и расходы, и, разумеется, снижает количество ошибок», - сказал Тюксаммель.

Счетчики удаленного считывания предоставляют данные через систему администрирования недвижимости напрямую управляющему. «Услуга работает через публичную сеть интернета вещей, местную сеть строить не нужно. Сбор данных удаленного считывания и их предоставление подходит любому управляющему недвижимостью. Систему удаленного считывания Levikom можно интегрировать со многими административными системами по управлению недвижимостью», - добавил Тюксаммель.

По словам Тюксаммеля, Levikom занимался разработкой и внедрением удаленного считывания данных потребления воды, электричества, газа и тепла около двух лет и выведенное на рынок целостное решение Smart Metering учитывает специфику администрирования именно бизнес-недвижимости. Наиболее сложным моментом при разработке нового решения стало многообразие моделей счетчиков, которые используются в бизнес-зданиях.