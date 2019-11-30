Черная пятница Elron: пассажиры добрались до места назначения поздно ночью

Руководитель маркетинга и коммуникаций Elron Марийс Адамберг сказала, что как только была обнаружена неисправность, сразу же стали искать замещающий автобус, но, к сожалению, автобусные фирмы не смогли вечером предоставить автобусы. «Как только мы получили автобус, сразу же отправили его на линию, однако, к сожалению, там было недостаточно сидячих мест. Решили отправить второй поезд, который прибыл к пассажирам раньше, чем прибыл бы замещающий автобус», - сказала она.