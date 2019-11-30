Черная пятница Elron: пассажиры добрались до места назначения в два часа ночи

Вчера в 21:35 с поездом, следовавшим из Таллинна в Раквере, между Кулли и Арукюла произошла техническая неисправность, из-за который поезд не смог продолжить путь. Пассажиры должны были прибыть в Раквере в 22:54, однако замещающий поезд прибыл на конечную остановку в 02:30, передает Postimees.
Руководитель маркетинга и коммуникаций Elron Марийс Адамберг сказала, что как только была обнаружена неисправность, сразу же стали искать замещающий автобус, но, к сожалению, автобусные фирмы не смогли вечером предоставить автобусы. «Как только мы получили автобус, сразу же отправили его на линию, однако, к сожалению, там было недостаточно сидячих мест. Решили отправить второй поезд, который прибыл к пассажирам раньше, чем прибыл бы замещающий автобус», - сказала она.
«Нам искренне жаль, что из-за неожиданной технической неисправности мы не смогли своевременно доставить пассажиров в пункт назначения - извиняемся за сложившуюся неприятную ситуацию. В связи с возмещением расходов, связанных с задержкой рейса, пассажиров вчерашнего поезда Таллинн-Раквере просим связаться с нами, написав на info@elron.ee», - сказала Адамберг.
Она добавила, что к настоящему моменту техническая неисправность поезда устранена.