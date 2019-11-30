Облили пеной и сбили с ног: как прохожие скрутили террориста в Лондоне

Полиция считает, что у Хана не было сообщников, и не разыскивает других подозреваемых, однако проверяет возможность причастности других лиц к подготовке нападения.

По данным Sky News, Усман Хан был учеником и другом радикального исламского проповедника Анджема Чудари, который возглавлял запрещенную экстремистскую группировку "Аль-Муджахирун" и поддерживал "Исламское государство". В сентябре 2016 году Чудари был приговорен в Британии к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

В 2012 году Хан в числе других восьми человек признал себя виновным в попытке устроить накануне Рождества 2010 года взрывы в здании Лондонской фондовой биржи, Биг-Бене и Вестминстерском аббатстве, а также атаковать Бориса Джонсона, который тогда был мэром Лондона. В списке потенциальных целей террористов также были два раввина, посольство США и колесо обозрения London Eye, пишет Guardian.

Суд, оглашая приговор, определил Хана как одного из наиболее серьезных джихадистов и заявил, что его не следует освобождать до тех пор, пока он не перестанет быть угрозой для общества.

Вчера, 29 ноября Хан напал на людей в историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев, расположенном на северном берегу Темзы неподалеку от Лондонского моста. По данным СМИ, инцидент произошел на торжественной встрече выпускников и преподавателей программы Learning Together под эгидой Института криминологии Кембриджского университета. В рамках этой программы заключенные из британской тюрьмы Грендон, получающие дополнительное образование в заключении, могли прослушать курс криминологии вместе со студентами Кембриджа. В мероприятии участвовало около 150 человек.

После атаки в здании злоумышленник выбежал на улицу. В результате нападения Хана погибли мужчина и женщина, три человека получили ранения. В схватку с нападавшим вступили несколько жителей Лондона, они скрутили, обезоружили и удерживали его до появления полиции. При этом их не испугало, что на Хане был надет пояс смертника: то, что это был муляж, выяснилось позже.