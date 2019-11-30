Раймонд Кальюлайд о лондонском теракте: уже вчера распространялась фейковая новость

"Присоединяюсь к тем, кто впечатлен мужеством и решительностью как обычных жителей столицы Великобритании, так и полицейских при отражении вчерашней атаки. Два человека погибли, есть пострадавшие. Сам нападавший недавно освободился из тюрьмы, где отбывал срок за терроризм", – написал Кальюлайд.

"Можно предположить, что из-за этого теракта в Лондоне тема внутренней безопасности в королевстве на предстоящих выборах будет иметь значительно большее значение. Уже вчера распространялась фейковая новость, что лидер оппозиции Корбин выразил соболезнования террористу, которого застрелили полицейские. Ничего подобного он не говорил. Лидер консерваторов Джонсон уже указал на необходимость ужесточить наказания. Конечно же, в социальных сетях находятся и те, кто утверждает, что никакого террористического акта не было, и вся история – обман", – отметил он.

"На следующей неделе в Лондоне пройдет саммит НАТО. Президент США Дональд Трамп, который примет участие в этой встрече, ранее обвинял мэра Лондона Хана в слабом управлении городом, и в первую очередь в контексте нападений с ножом", - написал Кальюлайд.