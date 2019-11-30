Вне дома: кто вы, мистер Лесмент?

Собственно говоря, темой встречи был не этот ресторан, а сама персона Андрея Лесмента, покрытая некой завесой тайны. Хотелось узнать о нем побольше, а он был не прочь рассказать.

Вернувшийся в Эстонию три года назад из Лондона Лесмент не похож на типичного эстонского ресторатора: он не только бизнесмен и повар, но еще и рок-музыкант, и коллекционер старинных автомобилей и мотоциклов. Особого лондонского лоска тоже не заметно, скорее виден налет богемы. С ним хочется говорить не только и не столько о его ресторанных проектах, хотя без этого не обойдемся, а о жизни, ведь она была у него далеко не простой и временами напоминала то приключенческий фильм, то детектив, то кулинарное шоу.

Кадриоргский мальчишка с улицы Видеманна родился в эстонско-украинской семье. «Закончив 26-ю школу, я ушел в доблестную Советскую армию, отслужил, вернулся старшим сержантом. В 90-е годы с головой окунулся в бизнес, и начались проблемы. Чтобы не оказаться на дне мянникуского карьера, я собрал оставшиеся деньги, сделал туристическую визу и за неделю выбрался из страны», - вспоминает Андрей.

Одиссея повара Андрея

Началась настоящая одиссея: Хельсинки, Стокгольм, Гётеборг, Дюссельдорф, Гамбург, Брюссель, Амстердам, Париж… Нигде он не задерживался надолго, разве что в Париже: «Я чистил картошку в ресторане „Maксим”, но французский язык учить не хотелось, да и вообще Париж мне не понравился…»

Зато в Лондоне он задержался на 24 года. «Хотя я и закончил английский класс 26-й школы, но я никого не понимал и меня никто не понимал тоже. Надо было работать, и с помощью знакомых я устроился на винный склад в гостиницу „Савой” около Трафальгарской площади – это огромный, как город, отель класса люкс. Четыре месяца я помогал менеджеру, разносил вина в многочисленные рестораны и бары отеля, присматривался. Меня заинтересовала атмосфера ресторанной кухни: я получал два с половиной фунта в час, а повара рассказали, что на кухне можно получать пять! Картошку чистить я уже умел», - улыбается Андрей. Согласно поговорке «наглость – второе счастье» Лесмент отправился на прием к шефу ресторана, представился молодым поваром и попросился на работу!

«Да, я наврал. Но он попросил документ об образовании! В те годы для меня было мало невозможного, и через пару недель из Таллинна прислали переведенный на английский язык диплом об окончании ПТУ в Таллинне, - раскрыл Лесмент тайну давно минувших дней. - Да, сейчас мне стыдно в этом признаваться, но я очень хотел работать на кухне „Савоя”. А пока я ждал документы, пришлось брать уроки, ведь на самом деле я ничего не умел!»