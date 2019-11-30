Важный прецедент? Суд признал, что Ryanair не имеет права взимать плату за ручную кладь

Пассажирка рейса Мадрид-Брюссель вынуждена была заплатить штраф в размере в размере 20 евро за то, что ее ручная кладь весила 10 кг.

Суд в Испании счел политику ирландской авиакомпании незаконной. По правилам авиаперевозчика Ryanair, пассажир может взять на борт только небольшой багаж, который поместится под сиденьем спереди. Если сумка превышает объем завленного, компания взымает дополнительную плату, также доплатить придется за дополнительную единицу ручной клади, которую пассажир хочет взять на борт.

Хозяйственный суд в Испании постановил, что оштрафованной пассажирке следует вернуть деньги и выплатить 10 евро компенсации за пережитый стресс. В решении суда также говорится, что политика Ryanair по ручной клади является незаконной и ее следует убрать из правил авиакомпании.

Ryanair ссылается на европейскую регуляцию CE1008 / 2008, которая гласит, что авиакомпаниям разрешается взимать такую плату за свои услуги, какую они сочтут нужной. Представители Ryanair заявили, что свою политику менять не будут.