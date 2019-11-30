Фото: в Эстонии появились рождественские почтовые ящики

Для того, чтобы отправка рождественских открыток стала еще проще, Omniva установила 30 временных рождественских почтовых ящиков по всей Эстонии. Временные почтовые ящики были установлены в популярных почтовых отделениях и торговых центрах. Почтовый ящик можно найти, например, в Таллинне в торговом центре Ülemiste около продуктового магазина Rimi, в атриуме торгового центра Rocca al Mare, в торговом центре Kristiine, на четвертом этаже универмага Stockmann, в Тарту в центре Eden и в Вильянди в центре UKU.

В этом году также появилась особая рождественская почтовая марка. Бархатистая рождественская почтовая марка в нынешнем году сделана из мягкого войлока. Рождественская марка была создана известным эстонским художником по текстилю Кристой Лееси, чья работа «Снежный узор» завоевала первое место на весеннем конкурсе творческих работ.

На вдохновленной народной узорчатой росписью рождественской марке сочетаются между собой различные знаки и узоры, которые напоминают снежинки и наполняют узорчатую гладь зимним духом. Нижняя розовая текстовая полоса изображена пикселями на клеточках по подобию росписи на варежках.

Где можно приобрести рождественские открытки и почтовые марки?

Вся необходимая информация об отправке рождественской открытки или письма доступна на сайте omniva.ee/pismo. Все товары рождественской серии в продаже в почтовых отделениях. Рождественские марки в ограниченном количестве доступны также в почтовых пунктах. Вдобавок почтовые марки можно купить в интернет-магазине Omniva, во всех магазинах R-Kiosk, в магазинах Charlot и на инфокассе продуктовых магазинов Prisma. Список всех официальных продавцов почтовых марок по уездам доступен на сайте Omniva.

Открытка написана, марка куплена – что делать дальше?

Для того, чтобы открытка дошла именно до того человека, кому была предназначена, стоит помнить следующее: