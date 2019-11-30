Эдвард Лукас: представьте, что вы руководите государством, поймавшим российского разведчика

Во-первых, продемонстрируйте свое недовольство. Отмените предстоящий визит, заморозьте торговые переговоры, отложите другие мероприятия. Обсудите высылку. Хотя бы одному или даже нескольким сотрудникам российского посольства или других дипломатических представительств придется собирать чемоданы. Вы можете обсудить, предать ли инцидент огласке или (чтобы избавить Россию от неловкого положения) заявить о нем в частной обстановке.

Далее можно подумать об обмене. Если у вас содержатся российские разведчики, то, возможно, до или после процесса над ними можно будет обменять их на прозябающих в тюрьме советского времени западных агентов разведки — в этом месяце в рамках соглашения двоих литовцев обменяли на двоих россиян, задействовав в обмене также одного норвежца. Вы можете поговорить и с другими, дружественными странами. Возможно, ваша контрразведка раскрыла зацепки, которые могут быть полезны их контрразведке.

Так или иначе, проинформируйте союзников. Это покажет, что вы серьезно относитесь к государственной обороне. Активно общайтесь с собственной общественностью.

Эта новость — напоминание, что Кремль не заключает союзы. Он рассматривает дружелюбное поведение как признак слабости и использует его. Вы должны пояснить, что пойманные шпионы — это успех, а не провал. Это значит, что система работает. Ваши чиновники должны объяснить, что расследование продолжается. Наказания суровы, но каждый, кто считает, что скомпрометировал себя, должен сам сразу же заявить об этом, не дожидаясь, пока его поймают.

Чего не следует делать, это просто спрашивать: «Почему?» и говорить, что общение продолжится прежним образом. Таким был бессильный ответ президента Сербии Александра Вучича на опубликованный ранее в этом месяце на портале YouTube видеоклип, где видно, как бывший заместитель военного атташе российского посольства в Белграде полковник Георгий Клебан дает деньги отставному сербскому военному офицеру. Клебан десять раз выходил на связь с тремя источниками и в трех случаях давал им деньги. У других российских офицеров разведки было в общей сложности еще девять источников в вооруженных силах страны.

Вместо того, чтобы выступить с критикой в адрес российского посла, президент грустно сказал, что Сербия единственное европейское государство, никогда не подвергавшее Россию санкциям. Он выразил уверенность в том, что Владимир Путин не знал об операции. Сербия не намерена менять свою политику в отношении «братской и дружественной» России. Намеченный на следующий месяц визит в Москву пройдет по графику.

Все указывает на то, что шпиона выявила контрразведка Сербии, сотрудники которой не смогли заснять встречи Клебана, скорее всего, из-за принятых им эффективных мер предосторожности. Это указывает на оказанную в той или иной форме зарубежную помощь, поступившую, скорее всего, от западных государств. Но президент Вучич не поблагодарил их. Вместо этого он посетовал, что и западные страны шпионят за Сербией.

Возможно, даже хорошо, что они так делают: крупнейшее из государств на территории бывшей Югославии находится в зоне рассадника кремлевских козней.

Неуверенная внешняя политика Сербии, ищущей равновесие между Брюсселем, Пекином и Москвой, продолжается. В интервью Der Spiegel президент отрицает любые предположения, что антифашистская позиция Сербии и поддержка, которую она оказывает предположительно более слабой стороне, должны включать и поддержку Украине в ее борьбе с российской агрессией. «Меня не интересует мировая арена, - заявил он. - Меня волнуют Сербия и Балканы. Вот и все».

Это похоже на то, как Рик Блейн в фильме «Касабланка» отвечал на просьбы о помощи отказом, говоря: «Я не рискую своей головой ни за кого. Не мне решать проблемы этого мира». Вучич может не интересоваться зарубежным миром, но страны вроде России не отвечают на это вежливым сохранением дистанции. Они обращаются с Сербией как с геополитической игрушкой. Задержка шпиона была шансом выйти из этого неудобного положения, а не подчеркнуть его.

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