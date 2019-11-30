Галерея: в Таллинне проходит крупнейший в мире фестиваль робототехники

В эти выходные, с 29 ноября по 1 декабря в Saku Suurhall проходит крупнейший в мире фестиваль робототехники Robotex International.
Тысячи энтузиастов робототехники собрались вместе, чтобы строить роботов, соревноваться и знакомиться с новейшими технологическими разработками.
В этом году, помимо соревнований, можно принять участие во всевозможных увлекательных семинарах по технологиям и робототехнике, которые организуют TalTech, Тартуский университет, HITSA, Digipurk и многие другие.
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