Сб, 30.11.2019
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  • Галерея: в Таллинне проходит крупнейший в мире фестиваль робототехники

Галерея: в Таллинне проходит крупнейший в мире фестиваль робототехники

В эти выходные, с 29 ноября по 1 декабря в Saku Suurhall проходит крупнейший в мире фестиваль робототехники Robotex International.

Тысячи энтузиастов робототехники собрались вместе, чтобы строить роботов, соревноваться и знакомиться с новейшими технологическими разработками.

В этом году, помимо соревнований, можно принять участие во всевозможных увлекательных семинарах по технологиям и робототехнике, которые организуют TalTech, Тартуский университет, HITSA, Digipurk и многие другие. 

Смотрите фотогалерею!

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