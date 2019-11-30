"Мех в прошлом!": в Риге прошел протест в защиту животных

Участники шествия в 12 часов собрались у памятника Райнису на Эспланаде, некоторые взяли с собой своих четвероногих друзей, другие пришли на протест в масках животных, а кто-то принес с собой яркие плакаты.

На транспарантах можно было увидеть надписи:"Ты бы носил свою собаку тоже?", "Мех в прошлом", "Мех носят красивые животные и уродливые люди" и т. д.

Галерея: Акция "Шествие за животных: шубы в прошлом"

Общество Dzīvnieku brīvība сообщило, что подобные акции проходят во многих местах по всему миру в эти выходные. На данный момент разведение животных для меха запрещено в 15 европейских странах, в последние годы к запретам присоединились Чехия, Норвегия, Бельгия, Люксембург и Словакия.

Руководитель проектов Dzīvnieku brīvība Амалия Шварцкопфа уже ранее указывала, что на зверофермах в Латвии по-прежнему ежегодно электрошоком или в газовых камерах убивают более полумиллиона невинных животных - лис, шиншилл, норок.

Содержание этих диких животных в жестоких условиях промышленных ферм безжалостно и неуважительно к ним, как к живим существам

Статистика показывает, что многие жители Латвии не поддерживают разведение и убийство животных для производства меха.