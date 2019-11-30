Руководитель торгового центра Ülemiste: конец года будет выдающимся в плане продаж

Рост экономики на 4,2% в третьем квартале существенно превысил ожидания аналитиков, которые еще на этой неделе прогнозировали, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Эстонии останется на уровне ниже 3%.

Пярнитс сказал, что экономические показатели не сразу отражаются на розничной торговле. «Например, когда произошел экономический кризис и промышленный сектор рухнул, торговля вытягивала на себе экономику еще шесть месяцев. Это трата последних денег», - сказал он.

По словам Пярнитса, октябрь и ноябрь были очень хорошими месяцами. «Результат за четвертый квартал у нас будет очень солидным. Похоже, что рост действительно необычайный, и дела центра Ülemiste по-прежнему идут очень хорошо по сравнению с тем же периодом прошлого года», - добавил он. Пярнитс сказал, что рост связан с развлекательной частью центра и развитием торговли. «В то же время в разговорах с другими магазинами я слышал, что и у них все хорошо», - сказал он.

Пярнитс добавил, что сейчас у людей растет заработная плата, что является важным двигателем розничной торговли. Например, средняя брутто-зарплата выросла на 8,2% в третьем квартале, составив 1397 евро.