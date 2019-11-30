Сб, 30.11.2019
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Марокканцы, ножом пробивавшие путь в Эстонию, задержатся в российской колонии на год

Погранпункт Нарва-Ивангород

ФОТО: Николай Андреев

Российский суд огласил приговор обвиняемым в попытке пересечения границы между Россией и Эстонией в Кингисеппском районе Ленобласти, пишет портал 47news.

Кингисеппский городской суд вынес приговор двоим подданным королевства Марокко. Он вступит в силу 1 декабря. Обвинение им было предъявлено по части третьей статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение границы с применением насилия или угрозой его применения).

Иностранцев задержали 25 марта на железнодорожном пункте пропуска "Ивангород". Старшему было 30, а младшему — 28 лет. Увидев нарушителей, пограничники окликнули их, однако марокканцы пустились наутек.

Первый бегун был задержан пограничниками и дежурным по железнодорожному переезду. Второй же отбился от гражданского лица и продолжил движение в направлении Эстонии. Когда перед иностранцем вырос заслон из пограничников, он вытащил нож и потребовал расступиться. Однако демонстрация огнестрельного оружия российскими пограничниками сбила прыть с подданного короля Мухаммеда VI бен аль-Хаасана. Он не стал оказывать сопротивления при задержании.

По данным прокуратуры, суд признал подданных королевства Марокко виновными и назначил каждому наказание в виде года и месяца в колонии общего режима.

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