Сб, 30.11.2019
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  • Обвиняемый в убийстве историк Соколов доставлен в Москву на психиатрическую экспертизу

Обвиняемый в убийстве историк Соколов доставлен в Москву на психиатрическую экспертизу

Vene ajaloolane Oleg Sokolov, kes arreteeriti kahtlustatuna üliõpilasest kallima Anastassia Ještšenko tapmises

ФОТО: Alexander Galperin/Sputnik/Scanpix

Бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, доставлен в Москву для психиатрического освидетельствования, сообщил в субботу "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев .

"Олег Валерьевич в Москве. Предполагаем, что экспертиза пройдёт в НИИ имени Сербского, и мой подзащитный будет там до конца года", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Санкт-Петербургский городской суд на 5 декабря назначил заседание по рассмотрению апелляции на арест Соколова. В разговоре с "Интерфаксом" Почуев предположил, что заседание пройдёт без личного присутствия обвиняемого - в режиме видеоконференцсвязи.

Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке.

11 ноября он был арестован судом на два месяца.

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