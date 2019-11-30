Обвиняемый в убийстве историк Соколов доставлен в Москву на психиатрическую экспертизу

"Олег Валерьевич в Москве. Предполагаем, что экспертиза пройдёт в НИИ имени Сербского, и мой подзащитный будет там до конца года", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, Санкт-Петербургский городской суд на 5 декабря назначил заседание по рассмотрению апелляции на арест Соколова. В разговоре с "Интерфаксом" Почуев предположил, что заседание пройдёт без личного присутствия обвиняемого - в режиме видеоконференцсвязи.

Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке.