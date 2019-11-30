Сб, 30.11.2019
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В Карелии 18 студентов-медиков госпитализировано с неизвестной инфекцией

Õigel ajal antud vereproov on tähtis võimaliku nakkuse välistamiseks või siis efektiivse ravi korraldamiseks.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

На данный момент 18 студентов базового медицинского колледжа в Петрозводске с признаками неизвестного инфекционного заболевания находятся в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Карелии.

Как стало известно, ранее было госпитализировано 13 учеников. Позже в больницу доставили еще пятерых студентов.

По оценкам медиков, у них наблюдается удовлетворительное состояние.

«Взят бакпосев», — сказали в ведомстве.

На данный момент диагноз поступивших пациентов уточняется.

Отмечается, что врачи исключили пищевое отравление и ротавирусную инфекцию.

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