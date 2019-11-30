Сб, 30.11.2019
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В конце февраля короткий номер полиции 110 прекратит существование

Центр тревоги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Meilbaum

29 февраля 2020 года, согласно решению государства, навсегда прекратит существование короткий номер 110, использовавшийся до сих пор для вызова полиции, передает Lõuna-Eesti Postimees.

До закрытия автоматическое оповещение информирует звонящих о том, что их вызов будет переадресован на 112. С 1 марта 2020 года вызовы не будут переадресовываться, а автоматическое оповещение будет сообщать о том, что номер закрыт, и необходимо набрать 112.

Закрытие короткого номера полиции завершает государственный проект по созданию единой службы экстренной помощи, в результате в Эстонии будет доступен один номер экстренной помощи 112, позвонив по которому можно вызвать полицию, службу спасения и скорую помощь. Это решение помогло сделать оказание помощи более систематичным и быстрым.

Несомненно, одной из важных причин, по которой нуждающимся следует предпочитать 112, является скорость. Звонок на экстренный номер 112 поступает в систему без перенаправления или автоматического уведомления. Другая и более важная причина заключается в том, что более точное позиционирование звонящего возможно только при наборе 112.

Полицию можно вызвать по номеру 112 уже с 2015 года, и большинство нуждающихся в помощи свыклись с этим изменением. За пять лет число звонков на номер 110 сократилось до двух процентов от всех вызовов в Центр тревоги.

Около половины звонков на номер 110 совершаются в Таллинне и Харьюмаа, в северном регионе. На втором месте - уезды Южной Эстонии, где 19% звонков поступает на старый короткий номер полиции. Из Валга, Вильянди и Выру в этом уезде чаще всего звонят по неправильному номеру.

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