В конце февраля короткий номер полиции 110 прекратит существование

29 февраля 2020 года, согласно решению государства, навсегда прекратит существование короткий номер 110, использовавшийся до сих пор для вызова полиции, передает Lõuna-Eesti Postimees.
До закрытия автоматическое оповещение информирует звонящих о том, что их вызов будет переадресован на 112. С 1 марта 2020 года вызовы не будут переадресовываться, а автоматическое оповещение будет сообщать о том, что номер закрыт, и необходимо набрать 112.
Закрытие короткого номера полиции завершает государственный проект по созданию единой службы экстренной помощи, в результате в Эстонии будет доступен один номер экстренной помощи 112, позвонив по которому можно вызвать полицию, службу спасения и скорую помощь. Это решение помогло сделать оказание помощи более систематичным и быстрым.
Несомненно, одной из важных причин, по которой нуждающимся следует предпочитать 112, является скорость. Звонок на экстренный номер 112 поступает в систему без перенаправления или автоматического уведомления. Другая и более важная причина заключается в том, что более точное позиционирование звонящего возможно только при наборе 112.
Полицию можно вызвать по номеру 112 уже с 2015 года, и большинство нуждающихся в помощи свыклись с этим изменением. За пять лет число звонков на номер 110 сократилось до двух процентов от всех вызовов в Центр тревоги.
Около половины звонков на номер 110 совершаются в Таллинне и Харьюмаа, в северном регионе. На втором месте - уезды Южной Эстонии, где 19% звонков поступает на старый короткий номер полиции. Из Валга, Вильянди и Выру в этом уезде чаще всего звонят по неправильному номеру.