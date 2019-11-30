Галерея: в Тарту прошло факельное шествие, приуроченное к столетию национального университета

Тартуский университет отмечает 1 декабря столетию национального университета. Празднества начались в субботу, студенты отпраздновали круглую дату традиционным факельным шествием по городу с флагами и песнями, передает Rus.ERR.
Тартуский университет отмечает 1 декабря 1919 года столетие с момента реорганизации в национальный университет с обучением на эстонском языке, по этому случаю проходят многочисленные мероприятия.
Студенты отпраздновали круглую дату традиционным факельным шествием по городу с флагами и песнями. В этом году участников было больше обычного.