Сб, 30.11.2019
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  • Галерея: в Тарту прошло факельное шествие, приуроченное к столетию национального университета

Галерея: в Тарту прошло факельное шествие, приуроченное к столетию национального университета

Тартуский университет отмечает 1 декабря столетию национального университета. Празднества начались в субботу, студенты отпраздновали круглую дату традиционным факельным шествием по городу с флагами и песнями, передает Rus.ERR.

Тартуский университет отмечает 1 декабря 1919 года столетие с момента реорганизации в национальный университет с обучением на эстонском языке, по этому случаю проходят многочисленные мероприятия.

Студенты отпраздновали круглую дату традиционным факельным шествием по городу с флагами и песнями. В этом году участников было больше обычного. 

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