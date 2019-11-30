Галерея: полицейские отработали организацию масштабной эвакуации

«Учения никого не заставили по-настоящему эвакуироваться, но чтобы учения проводились максимально реалистично, полицейские в этих регионах ходили по домам, рассказывали людям о готовности к кризисным ситуациями и раздавали инфоматериалы», - сказал префект Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас.

Полицейские также должны были создать эвакуационные пункты, где эвакуированных местных жителей играли участники учений. Эти пункты работали в Кяйнаском центре культуры на Хийумаа, Кихельконнаской школе на Сааремаа, Паливереском доме спорта в Ляэнемаа и Вяндраской школе в Пярнумаа. Участники отработали регистрацию эвакуированных, контроль безопасности, организацию питания и первой помощи.

«В кризисной ситуации планомерная организация эвакуации крайне необходима для обеспечения безопасности людей. В то же время, это крайне ресурсо- и времязатратная деятельность. Учения продемонстрировали важность успешного сотрудничества с партнерами и необходимость распределения сфер ответственности в кризисной ситуации. Я считаю, что крайне важно повышать уровень информированности и готовности к подобным ситуациям, и благодарю местных жителей за понимание», - отметил Кыплас.

По сценарию учений, в Вяндра (Пярнумаа), поселке Ристи (Ляэнемаа), Эммасте (Хийумаа), Кихельконна и Вилсанди (Сааремаа) местное население оказывалось в опасности и его следовало эвакуировать. В учениях участвовали 176 полицейских и 20 помощников полицейских. Всего полицейские за время учений посетили 1181 домохозяйство: в Пярнумаа 622, в Ляэнемаа 285, на Сааремаа 149, а на Хийумаа 125.