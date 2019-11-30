Мартин Хельме: снижение акциза на алкоголь обусловило хороший экономический рост

Хельме написал в соцсетях, что в пятницу были опубликованы данные об экономическом росте в третьем квартире, которые оказались удивительно положительными. Несколько дней ранее была обнародована статистика роста зарплат, также демонстрирующая очень хороший рост.

«Особенно стоит радоваться реальному росту зарплат, так как это та часть увеличившегося дохода, которая является настоящим ростом покупательской способности, если вычесть инфляцию. Это более шести процентов», - написал министр финансов.

«Одним из факторов хорошего роста заработной платы является сектор услуг, торговля также остается на хорошем уровне, несмотря на то, что ожидания людей стали более осторожными. Благодаря росту заработной платы поступают хорошие налоги на рабочую силу, также хорошо идут поступления налога с оборота», - написал министр.

И хотя многих экспертов положительные результаты удивили, по словам Хельме, он удивлен не был. Он считает, что одним из факторов хорошего роста заработной платы является сектор услуг, и торговля остается на хорошем уровне, несмотря на более осторожные ожидания людей.

«Поэтому я немного помогу тем экспертам, которые не понимают, почему и как. За этим стоит очень важное решение о снижении акцизного налога на алкоголь. Помните, эти насмешки летом, что речь идет о правительстве, делающему поклоны в сторону пьяниц? На самом деле это вернуло покупки алкоголя из Латвии в Эстонию назад и способствовало росту финских туристов, который до тех пор падал», - полагает министр финансов.

«Но финны покупают не только водку, хотя это уже звучит как клише, но они посещают отели, спа, рестораны, парикмахерские, торговые центры. Другими словами, приносят свои деньги в сектор услуг и торговлю, что помогает увеличить оборот и способствует росту заработной платы. Это часто приходит на ум, когда речь заходит об акцизах», - отметил Хельме.

«Мы смотрим на акцизы, которые, кстати, все еще остаются на уровне бюджета после снижения, хотя ставка на четверть ниже, но акциз на алкоголь оказывает гораздо более значительное влияние на остальную экономику и другие налоги. Раньше эффект был отрицательным, теперь явно положителен!» - отмечает Хельме.

Министр финансов заявил, что, благодаря летнему сокращению акцизных сборов, у нас теперь также есть более высокие налоговые поступления, это касается налога на рабочую силу и налога с оборота.