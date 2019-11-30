На Евро-2020 Россия сыграет с Данией, Бельгией и Финляндией

Матчи турнира будут сыграны в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.

Двадцать четыре команды разбиты на шесть групп по четыре в каждой.

Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Россияне проведут два матча в группе дома, а третий, с датчанами, – в Копенгагене.

Состав участников Евро станет окончательно известен, когда определятся победители стыковых матчей путей А, В, С и D.

Группа A (хозяева: Рим, Баку)

Италия

Швейцария

Турция

Уэльс

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Бельгия

Россия

Дания

Финляндия

Россияне проведут игры с бельгийцами и финнами в Санкт-Петербурге, а с датчанами встретятся в Копенгагене.

Матч Россия – Бельгия состоится 13 июня. Игра Россия – Финляндия пройдет 17 июня. Матч Дания – Россия состоится 22 июня.

Группа C (Амстердам, Бухарест)

Украина

Австрия

Голландия

Победитель стыковых матчей пути А или D*

Группа D (Лондон, Глазго)

Англия

Хорватия

Чехия

Победитель стыковых матчей пути C

Группа E (Бильбао, Дублин)

Испания

Швеция

Польша

Победитель стыковых матчей пути B

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

Франция

Португалия

Германия

Победитель стыковых матчей пути A или D*

* Путь для команды из четвертой корзины будет определен следующим образом:

Если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C.