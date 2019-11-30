На Евро-2020 Россия сыграет с Данией, Бельгией и Финляндией

Матчи турнира будут сыграны в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург.
Двадцать четыре команды разбиты на шесть групп по четыре в каждой.
Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Россияне проведут два матча в группе дома, а третий, с датчанами, – в Копенгагене.
Состав участников Евро станет окончательно известен, когда определятся победители стыковых матчей путей А, В, С и D.
Группа A (хозяева: Рим, Баку)
Италия
Швейцария
Турция
Уэльс
Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)
Бельгия
Россия
Дания
Финляндия
Россияне проведут игры с бельгийцами и финнами в Санкт-Петербурге, а с датчанами встретятся в Копенгагене.
Матч Россия – Бельгия состоится 13 июня. Игра Россия – Финляндия пройдет 17 июня. Матч Дания – Россия состоится 22 июня.
Группа C (Амстердам, Бухарест)
Украина
Австрия
Голландия
Победитель стыковых матчей пути А или D*
Группа D (Лондон, Глазго)
Англия
Хорватия
Чехия
Победитель стыковых матчей пути C
Группа E (Бильбао, Дублин)
Испания
Швеция
Польша
Победитель стыковых матчей пути B
Группа F (Мюнхен, Будапешт)
Франция
Португалия
Германия
Победитель стыковых матчей пути A или D*
* Путь для команды из четвертой корзины будет определен следующим образом:
Если Исландия, Болгария или Венгрия выиграют Путь A, они отправятся в группу F; победитель Пути D попадет в группу C.
Если Путь А выиграет Румыния, она отправится в группу C; победитель Пути D попадет в группу F.