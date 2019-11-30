Морской музей открыл в Толстой Маргарите новую постоянную экспозицию

В торжественном открытии музея приняли участие министр культуры, депутаты Рийгикогу, послы, руководители организаций в сфере морского дела и других музейных учреждений, а вечерний прием посетили также партнеры, участвовавшие в строительстве музея и создании постоянной экспозиции.

Министр культуры Тынис Лукас отметил, что музей успешно представляет Эстонию одновременно как страну музеев и как морское государство. По словам министра, в Летной гавани ценность музею добавляет порт, а в Толстой Маргарите — ходы и участки городской стены, о существовании которых никто не знал.

Директор центра развития туризма EAS Маргус Самели назвал начинающуюся со Средних веков экспозицию шансом ознакомиться с историей бизнес-туризма. Самели выразил удовлетворение тем, что готов один из семи объектов, которые выбрали из числа 31 для софинансирования.

Представитель строительной фирмы Acres OÜ Айн Холланд сравнил вывоз 3500 кубометров грунта через дверной проем размером 2 квадратных метра с засовыванием корабля в бутылку.

Андрус Кыресаар из KOKO Arhitektid рассказал о том, как они с директором музея Урмасом Дрезеном обследовали фундамент башни, чтобы выяснить, можно ли вырыть в этом месте углубление.

«Но это было крайне необходимо, чтобы корабль можно было увидеть и снизу, с самого красивого ракурса, - сказал Кыресаар. - В то же время, из-за археологических находок пришлось поместить ког выше и крыша поднялась как на дрожжах».

По словам Кыресаара, этот случай показал, что можно так строить в Старом городе, чтобы при взгляде издалека рельеф оставался прежним. По его мнению, благодаря решению внутренней архитектуры Inphysica Technology здание выглядит жизнерадостнее, чем когда-либо прежде.

Толстая Маргарита открыта в субботу до 18 часов, затем музей, как и Летная гавань, будет открыт в зимний период со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов.