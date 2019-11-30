Сб, 30.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Кальюлайд об ограничениях на продажу алкоголя: "Город не говорит жителям правду"

Кальюлайд об ограничениях на продажу алкоголя: "Город не говорит жителям правду"

Алкоголь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

План столичных властей запретить ночную торговлю алкоголем в ресторанах и клубах остается в силе, но, вероятно, будет скорректирован. Мэрия пожелала отложить соответствующее голосование в городском собрании на неопределенный срок, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Оппозиционные силы в горсобрании намеревались голосовать против проекта.

"Я думаю, что город здесь своим жителям не говорит правду. Наша информация такова, что даже депутаты самой Центристской партии понимали, что этот проект, скажем так, не обеспечил бы тот результат, которого хотели", - считает депутат Таллиннского горсобрания от Социал-демократической партии Раймонд Кальюранд.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ