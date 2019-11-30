Кальюлайд об ограничениях на продажу алкоголя: "Город не говорит жителям правду"

"Я думаю, что город здесь своим жителям не говорит правду. Наша информация такова, что даже депутаты самой Центристской партии понимали, что этот проект, скажем так, не обеспечил бы тот результат, которого хотели", - считает депутат Таллиннского горсобрания от Социал-демократической партии Раймонд Кальюранд.