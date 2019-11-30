Кальюлайд об ограничениях на продажу алкоголя: "Город не говорит жителям правду"

План столичных властей запретить ночную торговлю алкоголем в ресторанах и клубах остается в силе, но, вероятно, будет скорректирован. Мэрия пожелала отложить соответствующее голосование в городском собрании на неопределенный срок, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Оппозиционные силы в горсобрании намеревались голосовать против проекта.
"Я думаю, что город здесь своим жителям не говорит правду. Наша информация такова, что даже депутаты самой Центристской партии понимали, что этот проект, скажем так, не обеспечил бы тот результат, которого хотели", - считает депутат Таллиннского горсобрания от Социал-демократической партии Раймонд Кальюранд.