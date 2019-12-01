Вс, 1.12.2019
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  • Пожилой водитель без прав протаранил ворота автомойки и врезался в другую машину

Пожилой водитель без прав протаранил ворота автомойки и врезался в другую машину
Двое пострадавших госпитализированы

Полиция и скорая помощь на месте ДТП. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kenno Soo

В субботу днем в Харьюмаа возле автомойки Olerex произошло ДТП, в результате которого пострадали двое.

Вчера, 30 ноября, в 15.43 в Харьюмаа в волости Виймси в деревне Мийдуранна возле Ранна-теэ, 15, по предварительным данным, из-за проблем со здоровьем 81-летний мужчина без водительских прав на Mercedes-Benz выехал из автомойки Olerex сквозь закрытые ворота и столкнулся с поворачивающим направо Citroen, за рулем которого был 50-летний мужчина.

Водитель Mercedes и 20-летняя пассажирка Citroen были доставлены в Северо-Эстонскую больницу.

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