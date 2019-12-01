Мне уже есть 18 лет.

К концу 20-го века о Дэвиде Паркере Рэе говорили в каждой семье США - серийный убийца-садист, который создал звукоизолированную камеру пыток за 100 000 долларов, и назвал свое изобретение игровой комнатой. Полиция до сих пор пытается выяснить, сколько десятков женщин трагически распрощались с жизнью в этом страшном месте, пишет Rus.TVNET.

Три дня в аду

19 марта 1999 года 22-летняя Синтия Виджил пыталась остановить машину в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, США. К ней подошел мужчина, который сказал, что является полицейским в штатском, и арестовал ее за проституцию. Неизвестный человек надел на Синтию наручники и усадил на заднее сиденье своего автомобиля.

Тогда Синития еще не знала, что этого мужчину зовут Дэвид Паркер Рэй и он собирается отвезти ее в недалеко стоящий трейлер, который он называет своей игровой комнатой, а не в полицейский участок.

То, что происходило в течение следующих трех дней, Синтия не могла представить даже в самых кошмарных мыслях. Дэвид, его соучастник и супруга Синди Хенди, привязали девушку к креслу, похожему на гинекологическое, и насиловали и пытали ее в течение трех дней.

Садистская пара для своих развлечений использовала кнуты, медицинские инструменты и домашние секс-игрушки. Перед пытками Рэй провел своей жертве краткий инструктаж - поставил аудиокассету с подробным описанием всего, что женщине придется пережить.

Синтия своего мучителя могла называть только господином, а его подругу - госпожой. Она ни в коем случае не должна была начинать разговор первой.

"Судя по тому, как он говорил, я понял, что это был не первый раз. Казалось, он знает, что делает. Он сказал, что я никогда больше не увижу свою семью. Он пообещал, что убьет меня, как и всех остальных", рассказала девушка изданию Albuquerque Journal.

На третий день мучений Синди Хенди, которую Дэвид оставил со своей жертвой, чтобы пойти на работу, непреднамеренно оставила ключи от кандалов Синтии недалеко от стола для пыток. Девушка сразу воспользовалась случаем, когда женщина вышла из комнаты и потянулась за ключами, чтобы освободиться. Хенди, заметив это, попыталась остановить ее, но та вонзила ледокол в шею своей мучительницы.

Синтия выбежала из трейлера совершенно голой. На ее шее был металлический воротник, а вокруг запястий тяжелые цепи. Она отчаянно постучала в дверь соседнего трейлера - ей повезло, хозяин был дома и открыл дверь. Выслушав девушку он позвонил в полицию, которая немедленно арестовала Дэвида Паркера Рэя и его супругу.

Анатомия маньяка

Дэвид Паркер Рэй родился в Белене, штат Нью-Мексико. Мало что известно о детстве этого человека - Дэвида воспитывал его дедушка, но мальчик регулярно встречался со своим настоящим отцом, который часто поднимал руку на ребенка.

В подростковом возрасте над Рэйем начали издеваться одноклассники из-за того, что тот стеснялся девушек.

Осмеянный Рэй обратился к алкоголю и наркотикам. После окончания средней школы он поступил на службу в армию. Он был женат четыре раза, но ни один брак не длился более пары лет.

Считается, что Дэвид увлекся своими садистскими делами еще в 1950-х годах, что означает, что маньяк действовал более четырех десятилетий, и никто не смог его вычислить.

После ареста Рэя полиция начала изучать содержимое его "игровой комнаты" и была глубоко шокирована обнаружившим.

Посередине трейлера стояло кресло, похожее не гинекологическое, а прямо над ним - зеркало, в котором жертва могла видеть, как ее насилуют. Бесчисленные кнуты, цепи, ножи, бритвы, скальпели, пилы и "секс-игрушки".

Большинство найденных устройств были сделаны вручную, включая деревянную скамью, которая лишала жертв возможности двигаться.

На стенках трейлера был развешаны несколько диаграмм с подробными инструкциями о том, как причинить человеку как можно больше боли.

Потеря памяти

Учитывая широкую популярность дела во всех средствах массовой информации, вскоре после этого объявилась другая жертва Рэя - Анжелика Монтано. Эта женщина была знакомой Рэя, которая после того, как пришла к нему домой, чтобы одолжить ингредиенты, необходимые для выпечки пирога, была связана, изнасилована и подвергнута многочисленным пыткам.

Рэй освободил женщину - полиция нашла голую Анжелику в пустыне - но никто не пытался расследовать ее дело дальше.

Одной из причин отсутствия интереса со стороны полиции были нечеткие воспоминания жертвы. Позже следователи выяснили, что Дэвид Паркер Рэй использовал ряд веществ, вызывающих потерю памяти.

Показания Анжелы позволили полиции оказать большее давление на прокуратуру. Со временем сломалась и сообщница садиста Синди Хенди - она согласилась дать показания об убийствах, о которых знала.

Во время допроса выяснилось, что паре, в своих зверских деяниях, помогали их общий друг Деннис Рой Дженци и дочь Дэвида - Гленда.

Дженци признался, что причастен к убийству Мэри Паркер, которую Рэй и его дочь пытали несколько дней. После "развлечения" Дэвид, Гленда и Дженци задушили женщину.

В "игровой комнате" полиция также нашла видеозапись 1996 года, на которой запечатлено, как Рэй и его жена насилуют и пытают неизвестную женщину. После того, как запись была обнародована, жертву опознала ее бывшая свекровь. Ее звали Келли Геретт, и она была подругой дочери Дэвида Гленды.

24 июля 1996 года Келли поссорилась со своим мужем и решила провести ночь за игрой в бильярд с дочерью Дэвида. Гленда усыпила подругу и отвезла в трейлер отца, где Дэвид насиловал девушку в течение двух дней, а затем перерезал ей горло и бросил тело на обочине дороги.

Келли чудесным образом пережила нападение, но никто - ни полиция, ни ее муж - не поверили ее истории. Супруг подумал, что та, вероятнее всего, изменила ему и развелся с ней. Хотя женщине было трудно вспомнить детали тех жутких дней, она ясно знала, что именно произошло и кто в этом виноват.

Дорога к правде

К сожалению, тот факт, что некоторые женщины находились в состоянии алкогольного опьянения во время преступления и не могли точно описать, что именно произошло, не смог полностью убедить присяжных, поэтому суд постановил, что два обвинения против Дэвида были ложными. Тем не менее, против него было собрано много доказательств. Ему присудили 224 года тюрьмы.

Дочь Дэвида была приговорена к девяти годам тюремного заключения, в то время как его напарница Синди проведет за решеткой 36 лет. Дэвид Паркер Рэй умер 28 мая 2002 года от сердечного приступа после трех лет тюрьмы.

В ходе расследования полиция обнаружила дневники, в которых подробно описываются убийства по меньшей мере 50 других женщин, но полиция не исключает, что фактическое число жертв этого человека может быть выше.