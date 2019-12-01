Бизнесмен о росте зарплат: втихую находят возможности, как платить чиновникам больше

Несмотря на то, что аналитики ожидали в третьем квартале экономический рост от 2,5 до 3 процентов, Департамент статистики сообщил, что экономический рост составил 4,2 процента. По словам Эйнпаула, в целом цикличность экономики является нормальной и если в Эстонии говорят, что скоро должен быть спад, на самом деле это может быть просто нормальное колебание.

«Если мы здесь у Финского залива генерируем и думаем, что будет кризис, то кризис придет», - говорит он. В качестве негативного, то есть влияния на возможный спад, он видит отношение политиков и закрытие больших проектов. «Нам не надо ни целлюлозного завода, ни Rail Balticа. Рано или поздно с таким менталитетом экономика встанет», - считает он.

Также Эйнпаул критикует быстрый рост зарплат в государственном секторе. В третьем квартале этого года рост брутто-зарплаты составил 8,2 процента, но в государственных учреждениях и предприятиях средняя зарплата выросла на более 10 процентов. «Чиновники же не создают значительной добавленной стоимости, но они рулят ростом зарплат и это на самом деле неправильно. Общественные деньги — это такие деньги, которые мечтают разделить. По-тихому находят возможности, как чиновникам платить больше», - сказал он.