Лихорадка Черной пятницы: на онлайн-покупки потратили рекордную сумму

Жители США потратили рекордные 7,4 млрд долларов на онлайн-шоппинг в Черную пятницу. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на статистические данные Adobe Analytics.
Отмечается, что показатели этого года стали больше на 1 млрд долларов по сравнению с 2018 годом. Так, в прошлом году на Черную пятницу жители США потратили 6,22 млрд долларов, из которых 2 млрд были потрачены на покупки, сделанные с помощью смартфона. В этом году через смартфон товары были куплены на 2,9 млрд долларов, пишет портал Gazeta.ru.
При этом абсолютный рекорд был поставлен в прошлогодний киберпонедельник. Тогда в интернет-магазинах было куплено на 7,9 млрд долларов. По прогнозам аналитиков, в этом году рекорд будет побит и составит 9,4 млрд долларов.