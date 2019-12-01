Лихорадка Черной пятницы: на онлайн-покупки потратили рекордную сумму

Отмечается, что показатели этого года стали больше на 1 млрд долларов по сравнению с 2018 годом. Так, в прошлом году на Черную пятницу жители США потратили 6,22 млрд долларов, из которых 2 млрд были потрачены на покупки, сделанные с помощью смартфона. В этом году через смартфон товары были куплены на 2,9 млрд долларов, пишет портал Gazeta.ru.