«Эта картина стоит перед глазами и не дает жить»: машинист о трагедиях на железной дороге

Старик в последний момент заметил грузовой поезд и чудесным образом сумел избежать смертельного удара, однако его осмотрели медики и передали в руки полиции. У Ивана увиденное вызвало в памяти ситуации, с которыми приходилось сталкиваться, сидя за пультом управления локомотива.

"В наши дни же все сидят в телефонах. Кто-то использует Facebook, кто-то - "Одноклассники", кто-то еще что-то. Это влияет на мозги, отвлекает внимание, ты немного живешь в другом измерении. Если раньше ты мог слушать, как поют птицы, где-то едет машина, плывет корабль, еще что-то, - ты мог отличить эти звуки. Сейчас ты знаешь, как добраться до Риги, и у тебя совсем другое состояние", - говорит Иван.

Машинист поведал, что ни один управляемый им поезд не сбивал человека. Однако у коллег был более горький опыт.

"Сложный период восстановления. Эта картина стоит перед глазами, не дает человеку жить. Сами знаете, если, к примеру, сходили в театр, то понятно, что на долгое время остаются какие-то впечатления. Когда идете спать, вспоминаете же. Или с друзьями были на свадьбе, еще где-то. Но, задумайтесь, когда вы видели эту безысходную ситуацию, да еще и после этого нужно вытаскивать отделенные руки, ноги. Это не каждый может сделать, но надо сделать. Ужас. Лося убьешь - уже неприятно, или корову, но не человека же. Это сумасшествие".

Иван рассказал, что после пережитого несчастья машинисту дают отпуск, есть возможность посетить реабилитационный центр. Кроме того, долгое время после этого нужно проходить повторные медицинские проверки и различные исследования.

"Какой месяц в санатории, реабилитация, после этого нужно идти к психотерапевту, и врач проверяет. Дальше проверка на стрессоустойчивость. У нас же две медкомиссии. Раз в три года мы проверяемся как полицейские или спасатели - именно на стрессоустойчивость. Ведь, как сами понимаете, все решают сотые доли секунды".

В случае зарубежной практики, если машинист насмерть сбивает человека, незамедлительно ему выделяют оплаченные отпуск и финансовую помощь, отмечает передача.

Например, в Германии, если происшествие на рельсах у водителя поезда происходит повторно, вне зависимости от возраста, работнику автоматически присуждают пенсию до конца жизни.

Иван призывает быть осторожными вблизи рельсов. Не слушать в наушниках музыку, не смотреть в телефон, не надевать капюшоны и шарфы, закрывающие обзор. Смотрите налево и направо, слушайте и, если не идет поезд, быстро пересекайте рельсы.