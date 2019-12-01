Реформа бюджета НАТО: Эстония будет платить на 200 000 евро больше

«Если раньше доля затрат Эстонии составляла 0,116 процента бюджета НАТО, в дальнейшем она будет 0,125 процента. Взнос Эстонии в бюджет НАТО в 2019 году составляет 2,5 миллиона евро, но в будущем Эстония каждый год будет платить на примерно 200 000 евро больше», - сказала руководитель отдела планирования государственной обороны Министерства обороны Тийна Уудеберг.

Напомним, что ранее США обеспечивали около 22% финансирования НАТО, которое покрывает расходы на содержание штаб-квартиры НАТО, совместные инвестиции в безопасность и некоторые совместные военные операции.