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В России автобус с пассажирами рухнул с моста на лед реки: минимум 20 погибших
Дополнено в 15:52!

В Забайкалье автобус с пассажирами рухнул с моста.

ФОТО: /AP/Scanpix

В Сретенском районе Забайкальского края в воскресенье, 1 декабря, рейсовый пассажирский автобус упал с моста на лед замерзшей реки Куэнга в 60 км от Сретенска. Сообщение о катастрофе на 60-м километре автодороги "Могойтуй - Сретинск - Олочи" поступило оперативным службам в 09:38 по московскому времени, пишет Newsru.

К настоящему времени количество погибших в ДТП официально увеличилось до 20 человек, среди них есть маленькие дети, одному было 2 года. Всего в салоне автобуса находился 40 пассажиров. Водитель рейсового автобуса Сергей Кубасов также погиб. У него было более 20 лет водительского стажа.

В Минздраве Забайкалья сообщили, что более 10 человек с тяжелыми травмами госпитализированы в Шилкинскую и Нерчинскую центральные районные больницы.

Причиной катастрофы пассажирского автобуса Kia Granbird, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо. Автобус имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые технические осмотры.

На место ЧП прибыли пять бригад скорой помощи, также из Читы вылетела бригада центра медицины катастроф, в составе которой были нейрохирург, хирург, два анестезиолога, травматолог и несколько медсестер. От Минздрава региона к месту аварии вылетела замминистра, начмед краевой клинической больницы Юлия Зверочкина. Кроме того, на место выехали губернатор Забайкальского края Александр Осипов и вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

К 13:00 по московскому времени аварийно-спасательные работы были завершены. В ликвидации последствий ДТП участвовали более 30 человек и 11 единиц техники.

По факту ДТП Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту падения пассажирского автобуса с моста в реку в Сретенском районе края. Будет дана оценка действиям как перевозчика, так и местных властей, отвечающих за безопасность на участке дороги. 

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