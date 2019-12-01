В России автобус с пассажирами рухнул с моста на лед реки: минимум 21 погибший

К настоящему времени количество погибших в ДТП увеличилось до 21 человека, среди них есть маленькие дети, одному было два года. Всего в салоне автобуса находилось 43 пассажира. В Минздраве Забайкалья сообщили, что более 10 человек с тяжелыми травмами госпитализированы в Шилкинскую и Нерчинскую центральные районные больницы.

Причиной катастрофы пассажирского автобуса Kia Granbird, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо.

Автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю, который занимался перевозками пассажиров, и следовал по маршруту Сретинск-Чита, отмечает РИА "Новости". Водитель рейсового автобуса Сергей Кубасов погиб. У него было более 20 лет водительского стажа.

На место ЧП прибыли пять бригад скорой помощи, также из Читы вылетела бригада центра медицины катастроф, в составе которой были нейрохирург, хирург, два анестезиолога, травматолог и несколько медсестер. От Минздрава региона к месту аварии вылетела замминистра, начмед краевой клинической больницы Юлия Зверочкина. Кроме того, на место выехали губернатор Забайкальского края Александр Осипов и вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

К 13:00 по московскому времени аварийно-спасательные работы были завершены. В ликвидации последствий ДТП участвовали более 30 человек и 11 единиц техники.

В Забайкалье более десяти человек погибли после падения автобуса с мостаhttps://t.co/DUeJkWQd9V pic.twitter.com/gkb3jtuKnG — M.News World (@mnews_world_ru) 1 декабря 2019 г.

«Лопнуло колесо, водитель не справился с управлением»: 15 человек погибли при падении автобуса с моста в Забайкальеhttps://t.co/mxaqMvMPB3 pic.twitter.com/vFtpOmH18R — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 декабря 2019 г.

По факту ДТП Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.