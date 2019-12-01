В Эстонии появились современные пункты приема тары: смотрите, что творится за их дверями!

Основная идея cбора тары - это, разумеется, пропаганда экономики замкнутого цикла и переработка подходящего материала. Корейник высоко оценил систему залоговой упковки, действующую в Эстонии, и сказал, что она заслуживает признания, но добавил, что люди, вероятно, не знают, что будет дальше с бутылками и банками, которые они собрали.

Куда отправляется собранная в Эстонии тара?

Стекло - идет на переработку в Ярваканди, где работают две стекольные фабрики. Бутылки переплавляют и делают новое стекло. Стекло - это материал, который можно использовать повторно для изготовления новых изделий, сохраняя при этом качество материала. Расплавленные стеклянные отходы могут быть превращены в новые бутылки и банки, а также в стекловату и другие строительные материалы.

Алюминий - алюминиевые банки обычно отправляются в Великобританию, где находится перерабатывающий завод. По словам Корейника, собранные в Эстонии алюминиевые банки на британском заводе являются одним из наиболее привлекательных продуктов, поскольку они очищены от грязи. Чем чище сырье, тем лучше цена, которую за него предлагают.

Упаковочная пластмаса, или PET - безопасный для здоровья материал, который хорошо обрабатывается. Его танспортируют в Латвию или Литву, где материал измельчается и просеивается. Он превращается в хлопья и новые гранулы, которые смешиваются с другими материалами и перерабатываются. В случае пластиковой тары не нужно снимать крышку, так как крышка является частью упаковки и должна иметь возможность быть возвращенной вместе с упаковкой.

Бумажная упаковка, собранная в Эстонии, в основном транспортируется в Скандинавию, Прибалтику и Западную Европу, а биологические отходы компостируются в местных центрах сбора отходов.

Хлопья из пластика ФОТО: Magnus Altküla

Регистрация новых бутылок

Корейник и IT-директор Moya Пеэп Куульме объяснили, что если кто-то хочет зарегистрировать новый продукт в системе залоговой тары Эстонии, он должен сначала отправить представить его в Eesti Pandipakend. Когда продукт зарегистрирован там, Moya также регистрирует продукт в своей инфосистеме.

Во ходе регистрации сканируются бутылка и ее конкретная форма и вес, которые торговые автоматы будут учитывать позже при получении тары. Это необходимо для предотвращения мошенничеств и сбора информации, но следует учитывать, что торговый автомат может и не забрать бутылки. «Каждая произведенная в Эстонии залоговая тара имеет уникальный код, и благодаря таким системам можно точно отследить, возвращают ли ее. Поэтому очень точно известно, сколько произведенных бутылок идет в переработку», - пояснил Корейник.

Новый автомат возле Pihlaka Rimi. ФОТО: Mihkel Maripuu

Новые пункты сбора тары