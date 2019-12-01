В Эстонии появились современные пункты приема тары: смотрите, что творится за их дверями!

Неделю назад в Мяннику был открыт новый супемаркет Rimi, в котором также находится современный пункт возврата залоговой тары, созданный местной компанией Moya OÜ. Аналогичный пункт можно найти в городке Юлемисте. Исполнительный директор компании Тармо Корейник по такому случаю рассказал Postimees о сборе тары и новых пунктах сбора.
Основная идея cбора тары - это, разумеется, пропаганда экономики замкнутого цикла и переработка подходящего материала. Корейник высоко оценил систему залоговой упковки, действующую в Эстонии, и сказал, что она заслуживает признания, но добавил, что люди, вероятно, не знают, что будет дальше с бутылками и банками, которые они собрали.
Куда отправляется собранная в Эстонии тара?
Стекло - идет на переработку в Ярваканди, где работают две стекольные фабрики. Бутылки переплавляют и делают новое стекло. Стекло - это материал, который можно использовать повторно для изготовления новых изделий, сохраняя при этом качество материала. Расплавленные стеклянные отходы могут быть превращены в новые бутылки и банки, а также в стекловату и другие строительные материалы.
Алюминий - алюминиевые банки обычно отправляются в Великобританию, где находится перерабатывающий завод. По словам Корейника, собранные в Эстонии алюминиевые банки на британском заводе являются одним из наиболее привлекательных продуктов, поскольку они очищены от грязи. Чем чище сырье, тем лучше цена, которую за него предлагают.
Упаковочная пластмаса, или PET - безопасный для здоровья материал, который хорошо обрабатывается. Его танспортируют в Латвию или Литву, где материал измельчается и просеивается. Он превращается в хлопья и новые гранулы, которые смешиваются с другими материалами и перерабатываются. В случае пластиковой тары не нужно снимать крышку, так как крышка является частью упаковки и должна иметь возможность быть возвращенной вместе с упаковкой.
Бумажная упаковка, собранная в Эстонии, в основном транспортируется в Скандинавию, Прибалтику и Западную Европу, а биологические отходы компостируются в местных центрах сбора отходов.
Регистрация новых бутылок
Корейник и IT-директор Moya Пеэп Куульме объяснили, что если кто-то хочет зарегистрировать новый продукт в системе залоговой тары Эстонии, он должен сначала отправить представить его в Eesti Pandipakend. Когда продукт зарегистрирован там, Moya также регистрирует продукт в своей инфосистеме.
Во ходе регистрации сканируются бутылка и ее конкретная форма и вес, которые торговые автоматы будут учитывать позже при получении тары. Это необходимо для предотвращения мошенничеств и сбора информации, но следует учитывать, что торговый автомат может и не забрать бутылки. «Каждая произведенная в Эстонии залоговая тара имеет уникальный код, и благодаря таким системам можно точно отследить, возвращают ли ее. Поэтому очень точно известно, сколько произведенных бутылок идет в переработку», - пояснил Корейник.
Новые пункты сбора тары
Moya установила в Эстонии 85 автоматов по сбору тары в 65 пунктах и собирает посредством них около 32 миллионов бутылок в год. Рыночная доля оборота тары Moya в Эстонии составляет 12-13%. В самых новых пунктах сбора тары установлены новые сортировочные машины и прессы; также обновлены интерьеры павильонов. Более знакомые покупателям новые решения включают в себя возможность сортировки пластиковых пакетов, возврата тары без обозначения залоговой стоимости, а в ближайшем будущем можно будет собирать накапливать деньги за сданную тару на виртуальных картах лояльности с помощью мобильных приложений.
В новых павильонах также установлены системы вентиляции, чтобы уменьшить запахи различных жидкостей. При сборе и возврате тары следует учитывать, в частности, что посторонние тела в бутылках не позволяют перерабатывать тару и что такие бутылки утилизируются, а не используются вторично. Часто бутылки с инородными телами также отбраковываются машинами.
Новые павильоны сбора тары частично оснащены стеклянными стенами, чтобы издалека было видно, кто работает в павильоне. Это решение было введено специально для детей, которым не следует находиться в одной комнате с подозрительными лицами. Также за этим выбором стоит надежда, что прозрачные стены будут препятствовать ненадлежащему использованию павильонов (например, в качестве питейного места). Корейник сказал, что самое важное в Эстонии при сборе тары - это развитие надежности технологии и поддержание благоустройства пунктов.
Вандализм против автоматов
Корейник объяснил, что, хотя самые известные завсегдатаи пунктов приема тары - профессиональные алкоголики, на самом деле камеры показывают, что основные вандалы - это обычные люди, от которых на первый взгляд и не ожидаешь варварского поведения.
По словам Корейника, пункты приема тары - это своего рода магниты, которые притягивают фрустрацию людей, и камеры иногда регистрируют случаи, когда кто-то начинал лупить автомат или швырять бутылки, если механизм отправлял какую-то из бутылок обратно. Кроме того, бывали и случаи, когда человек удовлетворял нужду в углу пункта приема тары.
На вопрос, не хотят ли они установить в дополнение к системам наблюдения громкоговорители, чтобы делать выговор вандалам, Корейник сказал, что многого этим не добьешься, и скорее всего, придется лишь все время чинить эти громкоговорители.
Самые большие аферисты - охранники пунктов
В качестве интересной дополнительной информации Корейник описал, что если сегодня кто-то и пытается заработать на таре нечестным путем, то порой в этой роли оказывается персонал самих пунктов сбора тары.
Корейник объяснил, что машины для приема тары уже настолько совершенны, что обычному гражданину трудно их обмануть. Прошли те времена, когда вы могли привязать бутылку веревкой и бесконечно сканировать ее, запуская в автомат, а затем вытягивая: современные машины обнаруживают движение бутылок и блокируются в этом случае автоматически.
Тем не менее, персонал пунктов приема тары знает, как работают машины, и умеет использовать проблемные места системы. Но Корейник подчеркнул, что расхождения в количествах тары легко обнаруживаются разработанной Moya информационной системой MOMO, которая предоставляет текущую информацию как о состоянии устройства, так и о статистике сбора упаковки. Пункты сбора также оснащены камерами, которые могут обнаружить несоответствия.