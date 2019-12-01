«До чего мы докатились»: жительницу Эстонии возмутил продаваемый в магазине товар
Пока в мире активно говорят о проблемах экологии, призывают к разумному потреблению и уменьшению количества отходов, на полках магазина в центре Таллинна можно увидеть товар, который вызывает негодование экоактивистов.
Возмущенная жительница Эстонии опубликовала в группе эстонских экоактивистов «Pakendivaba poodlemine» в Facebook сделанную в таллиннском Kaubamaja фотографию бутылки воды со вкусом огурца и лайма — речь идет о товаре собственного производства Kaubamaja. Свою публикацию она сопроводила хештегом c фразой «До чего мы докатились».
В то время, когда ото всех, в том числе и торговых сетей, ждут ответственного отношения к окружающей среде, которое будет отражаться и в ассортименте магазинов, подобный товар, мягко говоря, вызывает недоумение, пишет портал Geenius.
Учитывая то, как плохо люди на самом деле сортируют отходы, можно предположить, что эти бутылки не вернут, а выкинут в смешанные отходы.
Многие комментаторы поста также посчитали, что появление такого товара - бессмысленная трата тары, поскольку такую воду несложно сделать в домашних условиях.