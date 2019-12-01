Галерея: объявлены победители 23-го кинофестиваля PÖFF

На торжественной церемонии закрытия кинофестиваля и вручении наград были подведены промежуточные итоги. В этом году фестиваль посетили более 90 000 раз, что превысило прошлогодний показатель на 10 000 посещений. Директор кинофестиваля Тийна Локк поблагодарила публику за оказанное доверие: «Мне очень приятно, что наш зритель обладает такой широкой эрудицией и может оценить по заслугам кино даже из довольно отдаленных от нас регионов, например, иранское и арабское кино».

Гран-при кинофестиваля был присужден японскому фильму «Задом наперед», режиссером, сценаристом и продюсером которого стал Аншул Чаухан. В обосновании своего выбора жюри отметило энергию и мистицизм фильма: «Мы видим историю, которая соединяет современную жизнь японцев с прошлым, которое, по мнению героев фильма, уже давно кануло в Лету, но которое просыпается, чтобы начать на них охоту. Это также насыщенный портрет обычной японской семьи с очень натянутыми отношениями».

Фильм имеет связь и с Эстонией, поскольку его снимал местный оператор Максим Голомидов.

Приз за лучшую режиссуру получил также режиссер из Азии Юн Роблес Лана за киноленту «Калел (15)». Это портрет 15-летнего мальчика из Манилы, который узнает о своем заражении ВИЧ. Он вынужден принимать совершенно не свойственные его возрасту решения и все больше отстраняться от своей семьи.

В категории «Лучшая актриса» приза была удостоена Алина Шербан, исполнившая главную роль в «Цыганской королеве». Фильм был также удостоен приза экуменического жюри. Лучшим актером был признан Каван Клеркин за актерскую игру в британском фильме «Качки». Ему удалось прекрасно изобразить обычного человека, попавшего в необычную ситуацию.

Член жюри основной конкурсной программы, именитый британский режиссер Майк Ньюэлл отметил общий высокий уровень фильмов: «Все фильмы невероятные и профессионально выполненные, все 21. Мы хотели бы иметь возможность выделить больше работ, и я страшно сожалею, что мы не можем их наградить. Я бы отметил еще иранский фильм «Когда луна была полной» (When The Moon Was Full), вьетнамский фильм «Дремлющий город» (Thành phố ngủ gật), ирландскую работу «Монстр» (Arracht) и, наконец «Летающий цирк» (The Flying Circus) – совершенно очаровательная картина».

Приз за лучший дебютный фильм был вручен режиссеру из Словении Грегору Божичу за его работу «Истории из каштанового леса», а лучшим в странах Балтии был признан фильм «Родина» литовского режиссера Томаса Венгриса.

Сердца членов жюри конкурсной программы «Бунтари не без причины» смог покорить фильм китайского режиссера Юнсинь Нье «Пир». Эта программа включает фильмы, предлагающие оригинальную точку зрения, спорные суждения или просто интересные эстетические находки.