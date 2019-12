Галерея: объявлены победители 23-го кинофестиваля PÖFF

Член жюри основной конкурсной программы, именитый британский режиссер Майк Ньюэлл отметил общий высокий уровень фильмов: «Все фильмы невероятные и профессионально выполненные, все 21. Мы хотели бы иметь возможность выделить больше работ, и я страшно сожалею, что мы не можем их наградить. Я бы отметил еще иранский фильм «Когда луна была полной» (When The Moon Was Full), вьетнамский фильм «Дремлющий город» (Thành phố ngủ gật), ирландскую работу «Монстр» (Arracht) и, наконец «Летающий цирк» (The Flying Circus) – совершенно очаровательная картина».