Стрельба в Новом Орлеане: ранено как минимум 10 человек

По данным полиции, стрельба произошла рано утром в воскресенье в 03:20 -03:25 по местному времени (11:20 – 12:25 по Таллинну) после матча по американскому футболу.

Стрельба произошла во Французском квартале — оживленном районе в исторической части.

Правоохранители уже были на месте, когда произошел инцидент, однако из-за большого количества людей им не удалось точно установить, кто стрелял.