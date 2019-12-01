Стрельба в Новом Орлеане: ранено как минимум 10 человек

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
По данным полиции, стрельба произошла рано утром в воскресенье в 03:20 -03:25 по местному времени (11:20 – 12:25 по Таллинну) после матча по американскому футболу.
Стрельба произошла во Французском квартале — оживленном районе в исторической части.
Правоохранители уже были на месте, когда произошел инцидент, однако из-за большого количества людей им не удалось точно установить, кто стрелял.
Как сообщает телеканал, полиция задержала одного подозреваемого, однако в данный момент нет уверенности в том, имеет ли он какое-то отношение к стрельбе.