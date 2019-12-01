Неудачливые туристы из Эстонии стали жертвами серийного мошенника

В последний раз Кайво предстал перед судом за мошенничество и фальсификацию. Согласно обвинению, в начале года в соцсетях он предложил человеку авиабилеты на лето в Болгарию, а в марте повторил эту схему с желающими поехать на Украину, сообщает Pärnu Postimees.

Кайво отправил наивному покупателю два поддельных счета за восемь авиабилетов в Болгарию и получил за это почти 1350 евро.

В марте через соцсети он связался с желающим поехать на Украину и предложил дешевые билеты. Жертва перевела за два билета 318 евро, но осталась и без денег, и без авиабилетов.

Суд постановил, что Кайво должен вернуть потерпевшим сумму в более 1600 евро.

Летом суд признал Кайво виновным за организацию такой же мошеннической схемы. Тогда он был обвинен в том, что в конце прошлого года опубликовал в соцсетях объявление, в котором обещал организовать в марте поездку с целью полюбоваться на финское северное сияние. От двух потерпевших он получил 495 евро. Поездка не состоялась и, согласно обвинению, Кайво и не собирался ее организовывать.

Согласно показаниям обвиняемого, он раньше не организовывал поездки и он захотел попробовать это сделать, не зная, как дорого это может обойтись. На судебном заседании Кайво признал свою вину и объяснил свое поведение необходимостью заработать.