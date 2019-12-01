Конфликт в школе Силламяэ: подсудимый выйдет на свободу в декабре

Вируский уездный суд 25 октября приговорил Сикута к трем годам лишения свободы, но реально за решеткой мужчине придется отсидеть 7 месяцев, а поскольку под стражей мужчина находится с 27 мая, то 27 декабря он выйдет на свободу.

Суд, рассматривавший дело в порядке согласительного производства, принял решение, что от трехлетнего наказания подсудимый должен сразу отбыть 7 месяцев, оставшийся срок - 2 года и 5 месяцев - не будет подлежать исполнению, если только осужденный не совершит новое преступление в течение 4-летнего испытательного срока.