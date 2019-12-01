Вс, 1.12.2019
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  • Конфликт в школе Силламяэ: подсудимый выйдет на свободу в декабре

Конфликт в школе Силламяэ: подсудимый выйдет на свободу в декабре

Politsei tegeles möödunud õppeaastal 18 juhtumiga, mis seotud Sillamäe Vanalinna kooliga.

ФОТО: Rauno Volmar/Ekspress Meedia

39-летний Александр Сикут, который в конце мая пришел в силламяэскую Ваналиннаскую основную школу с похожим на оружие предметом, выйдет на свободу в конце декабря - это предусматривает приговор Вируского уездного суда, вступивший в законную силу, пишет Rus.ERR.

Вируский уездный суд 25 октября приговорил Сикута к трем годам лишения свободы, но реально за решеткой мужчине придется отсидеть 7 месяцев, а поскольку под стражей мужчина находится с 27 мая, то 27 декабря он выйдет на свободу.

Суд, рассматривавший дело в порядке согласительного производства, принял решение, что от трехлетнего наказания подсудимый должен сразу отбыть 7 месяцев, оставшийся срок - 2 года и 5 месяцев - не будет подлежать исполнению, если только осужденный не совершит новое преступление в течение 4-летнего испытательного срока.

Инцидент в силламяэской школе произошел 27 мая: мужчина пришел в учебное заведение до начала уроков и применил насилиe в отношении ученика пятого класса. Затем у него возникла перепалка с учеником девятого класса, в ходе которой он толкнул подростка и угрожал ему похожим на оружие предметом.

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