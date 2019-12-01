В ДТП с туристическим автобусом в Тунисе погибли 23 человека
По меньшей мере 23 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса на северо-западе Туниса, сообщает Newsru.
Автобус принадлежал частному туристическому агентству и направлялся из столицы страны в город Айн-Драхма.
В общей сложности в нем находилось 43 пассажира, главным образом студенты, которые отправились на экскурсию по природными заповедниками. По предварительным данным, автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону вниз у населенного пункта Айн-Санусси.
По данным ведомства, большинство погибших - молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. К настоящему времени госпитализировано 20 пострадавших, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
О национальности туристов пока не сообщается.
فاجعة عمدون / أعمار الضحايا تتراوح بين 20 و30 سنة كانوا في رحلة سياحية من العاصمة >> https://t.co/tVkWac8JyT pic.twitter.com/WUgLkMRAie— Tunisie Live (@TunisieVideos) 1 декабря 2019 г.
#Tunisie Un autobus de tourisme a eu un accident, 22 personnes sont mortes et 21 ont été blessées, selon le ministère de l'Intérieur de la République.— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) 1 декабря 2019 г.
Le bus s'est renversé et est tombé dans un fossé en contrebas.#Tunisia pic.twitter.com/CyBHX40HfC