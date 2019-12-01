Вс, 1.12.2019
Многие люди готовы с легкостью найти себе секс-партнера на ночь, и это происходит постоянно. Эдгар Гергель

В ДТП с туристическим автобусом в Тунисе погибли 23 человека
Дополнено в 17:05!

Скорая помощь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Hassene Dridi/AP/Scanpix

По меньшей мере 23 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса на северо-западе Туниса, сообщает Newsru.

Автобус принадлежал частному туристическому агентству и направлялся из столицы страны в город Айн-Драхма.

В общей сложности в нем находилось 43 пассажира, главным образом студенты, которые отправились на экскурсию по природными заповедниками. По предварительным данным, автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону вниз у населенного пункта Айн-Санусси.

По данным ведомства, большинство погибших - молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. К настоящему времени госпитализировано 20 пострадавших, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

О национальности туристов пока не сообщается.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ