Вс, 1.12.2019
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Долгострой века? На строительство нового берлинского аэропорта нужны еще 300 млн евро
Общие расходы за 13 лет - 2,6 млрд евро

Самолет Lufthansa.

ФОТО: Felipe Trueba/Epa

На терминал аэропорта Берлин-Бранденбург необходимы дополнительные 212 млн евро, на программу расширения - еще 60 млн. Общие расходы достигли 2,6 млрд вместо первоначального миллиарда.

Окончание строительства международного аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) потребует дополнительных 300 млн евро. Об этом сообщило немецкое издание Bild am Sonntag в воскресенье, 1 декабря.

По его информации, именно такие цифры указаны в бизнес-плане, который глава компании, отвечающей за строительство, Энгельберт Лютке Дальдруп, представил властям федеральных земель Берлин и Бранденбург.

Ранее Дальдруп заявил, что аэропорт, открытие которого многократно переносили, должен начать работу 31 октября 2020 года, а с апреля по октябрь будет проходить "интенсивная опытная эксплуатация". Действующий аэропорт Берлин-Тегель прекратит обслуживать рейсы 8 ноября.

Строительство новой воздушной гавани началось в 2006 году. Первоначально ее должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2011 года, однако сроки неоднократно переносились из-за различных технических и строительных недостатков

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