Долгострой века? На строительство нового берлинского аэропорта нужны еще 300 млн евро

Окончание строительства международного аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) потребует дополнительных 300 млн евро. Об этом сообщило немецкое издание Bild am Sonntag в воскресенье, 1 декабря.

По его информации, именно такие цифры указаны в бизнес-плане, который глава компании, отвечающей за строительство, Энгельберт Лютке Дальдруп, представил властям федеральных земель Берлин и Бранденбург.

Ранее Дальдруп заявил, что аэропорт, открытие которого многократно переносили, должен начать работу 31 октября 2020 года, а с апреля по октябрь будет проходить "интенсивная опытная эксплуатация". Действующий аэропорт Берлин-Тегель прекратит обслуживать рейсы 8 ноября.