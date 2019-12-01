Долгострой века? На строительство нового берлинского аэропорта нужны еще 300 млн евро
На терминал аэропорта Берлин-Бранденбург необходимы дополнительные 212 млн евро, на программу расширения - еще 60 млн. Общие расходы достигли 2,6 млрд вместо первоначального миллиарда.
Окончание строительства международного аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) потребует дополнительных 300 млн евро. Об этом сообщило немецкое издание Bild am Sonntag в воскресенье, 1 декабря.
По его информации, именно такие цифры указаны в бизнес-плане, который глава компании, отвечающей за строительство, Энгельберт Лютке Дальдруп, представил властям федеральных земель Берлин и Бранденбург.
Ранее Дальдруп заявил, что аэропорт, открытие которого многократно переносили, должен начать работу 31 октября 2020 года, а с апреля по октябрь будет проходить "интенсивная опытная эксплуатация". Действующий аэропорт Берлин-Тегель прекратит обслуживать рейсы 8 ноября.
Строительство новой воздушной гавани началось в 2006 году. Первоначально ее должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2011 года, однако сроки неоднократно переносились из-за различных технических и строительных недостатков