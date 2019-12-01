Картина дня: бесшумный убийца, тяжелые ДТП с автобусами и первый Адвент

Таинственный бесшумный убийца, который закрадывается в дома по всей Эстонии

В ноябрьском номере журнала Horisont геолог Вальтер Петерселл, физик Рейн Кох и геофизик Михаил Штокаленко пишут о невидимом газе без запаха, представляющем угрозу для здоровья жителей Эстонии в домах почти по всей стране. Читать далее...

Реформа бюджета НАТО: Эстония будет платить на 200 000 евро больше

В связи с реформой общего бюджета НАТО, в ходе которой вклад США уменьшится, а других союзников увеличится, Эстония также начнет платить на 200 000 евро больше. Читать далее...

В России автобус с пассажирами рухнул с моста на лед реки: минимум 20 погибших

В Сретенском районе Забайкальского края в воскресенье, 1 декабря, рейсовый пассажирский автобус упал с моста на лед замерзшей реки. Всего в салоне автобуса находился 40 пассажиров. Читать далее...

В ДТП с туристическим автобусом в Тунисе погибли 22 человека

По меньшей мере 22 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса на северо-западе Туниса. Читать далее...

В Эстонии появились современные пункты приема тары: смотрите, что творится за их дверями!

Неделю назад в Мяннику был открыт новый супемаркет Rimi, в котором также находится современный пункт возврата залоговой тары. Машины для приема тары уже настолько совершенны, что обычному человеку трудно их обмануть. Читать далее...

Измените свой стиль вождения: полиция обратилась к водителям

"ДТП можно предупредить, если мы умеем предвидеть опасности и своевременно реагировать на них. В сложных погодных условиях надежные покрышки и правильный выбор скорости являются одними из самых важных факторов", - говорит представитель полиции Сирле Лойго. Читать далее...

Подборка Rus.Postimees: Щелкунчик, Смешарики, комната хулиганов и многое другое

С наступлением предпраздничной волшебной поры в семьях с маленькими детьми встает насущный вопрос: куда пойти с ребенком? Выбор огромный — театры, культурные центры и музеи предлагают самые разные мероприятия. Читать далее...

Галерея: в Таллинне на Ратушной площади зажгли первую свечу Адвента

Мэр Таллинна Михаил Кылварт и таллиннский пробст Яан Таммсалу в воскресенье, 1 декабря, в 14 часов зажгли первую свечу Адвента на городской елке, установленной на Ратушной площади. Читать далее...

Крики, которые никто не слышал: страшная история про игровую комнату серийного убийцы