Кремль назвал условие для встречи Путина и Зеленского в Париже

«Все зависит от того, как будет складываться ситуация», — цитирует Ушакова «Интерфакс».

Помощник президента также добавил, что главы государств «могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».

О возможной двусторонней встрече в этой же передаче рассказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи", - сказал он. Песков добавил, что о том, каким будет формат, договоренность будет достигнута уже ближе к самой встрече.

По словам пресс-секретаря российского президента, на встрече могут быть подняты также ключевые проблемные вопросы. В частности, Песков отметил, что Путин и Зеленский могут обсудить ситуацию с контрактом по транзиту газа через территорию Украины.

Ранее Песков предлагал не завышать ожидания от парижского саммита. Важной частью переговоров он называл обсуждение вопроса об особом статусе Донбасса — составной части минских соглашений.