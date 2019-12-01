Кандидат в министры сельской жизни Арво Аллер встретится с Ратасом в четверг

"В понедельник у меня состоится встреча с фракцией EKRE в Рийгикогу. После этого пройдет встреча с прессой. По имеющейся информации, в четверг состоится встреча с премьер-министром Юри Ратасом", - рассказал Аллер в воскресенье, 1 декабря, в интервью региональным корреспондентам ERR в Ида-Вирумаа.