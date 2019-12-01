Кандидат в министры сельской жизни Арво Аллер встретится с Ратасом в четверг

Кандидат в министры сельской жизни от Консервативной народной партии (EKRE), исполнительный директор Союза хуторян Ида-Вирумаа Арво Аллер планирует встретиться с премьер-министром Юри Ратасом в предстоящий четверг, передает Rus.ERR.
"В понедельник у меня состоится встреча с фракцией EKRE в Рийгикогу. После этого пройдет встреча с прессой. По имеющейся информации, в четверг состоится встреча с премьер-министром Юри Ратасом", - рассказал Аллер в воскресенье, 1 декабря, в интервью региональным корреспондентам ERR в Ида-Вирумаа.
На то, чтобы ответить на предложение баллотироваться в министры согласием, у Арво Аллера ушло немало времени, но главное - он чувствует поддержку сельскохозяйственного сектора.