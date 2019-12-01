Галерея: маленький эстонский городок заполонили вооруженные ополченцы

Детям было весело, снежный покров был настолько густым, что они весело катались на санях, в то время как неподалеку проходило построение тысячи членов Кайтселийта, которое принимали командующий Кайтселийтом Рихо Юхтеги, глава дружины Пярнумаа Расмус Липпур и их латвийский коллега.

В учениях Orkaan приняли участие учлены Кайтселийта из уездов Сааремаа, Хийумаа, Ляэнемаа и Пярнумаа, а также члены пехотного батальона Калев и члены Земессардзе, добровольной организации национальной обороны наших южных соседей. Баталии происходили в волости Ляэнеранна, в основном в Лихула и вокруг него, оставив у местных жителей яркие впечатления.

«Поскольку мы живем в больших домах, наша котельная была в полной безопасности; на крыше постоянно был человек с ружьем; когда едешь в машине, за тобой все время следят через бинокль; война шла за домом, было очень весело; у меня зять в Кайтселийте, так что мы в курсе их деятельности».

В течение трех дней Лихула был самым безопасным городом в Эстонии, говорят местные жители. Дети с интересом смотрели на машины Кайтселийта и летающий на заднем плане вертолет.

«Собаки выстрелов не боялись, итоговая битва проходила за холмом, мы живем на другом конце города», - сказала Аннели Пиккметс, которая приехала со своей семьей посмотреть на заключительное построение.

«Я чувству гордость от того, что вижу на плацу так много людей. Очень важно чувствовать, как мы защищаем наш дом и страну, как мы помогаем друг другу на поле боя», - сказал командующий Кайтселийтом на построении.

Будущих членов ополчения больше всего интересовала экспозиция стрелкового оружия Кайтселийта. Майор Юри Бахманн упомянул, что можно было посмотреть на пулеметы и снайперское оружие, и указал на мальчика, который держал на плече противотанковый гранатомет.

Женщины из организации Найскодукайтсе приготовили 800 порций настоящего горохового супа для участников и зрителей учений Orkaan.