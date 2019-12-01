Эстония опередила большинство европейских стран по важному показателю

Если в среднем 18 процентов жителей ЕС жалуются на шум вблизи дома, то в Эстонии в 2018 году таких людей было всего 8,6 процента. Правда, это на 0,4 процентных пункта больше, чем в 2017 году, а в 2012 году на ощутимый шум жаловались целых 12,8 процента эстоноземельцев.

Самый лучший результат у Хорватии (8 процентов). Эстонию также опередила Венгрия, где шум мешает всего 8,5 процента населения.

В Латвии этот показатель составил 13,7 процента, в Литве 14,8 процента, а в Финляндии 13,4 процента.

Больше всего шум вблизи дома мешает людям на Мальте (28,2 процента), в Германии (27,8 процента) и Нидерландах (27,1 процента).

Средний показатель ЕС составил 18,3 процента – ближе всего к нему Дания и Франция (по 18,2 процента).