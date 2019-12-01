График: эстонские пенсионеры оказались одними из самых бедных

После Южной Кореи Эстония занимает второе место по проценту пенсионеров, живущих в относительной бедности, например, в Южной Корее около 44 процентов людей старше 65 лет живет в относительной бедности, в Эстонии - 35 процентов, а в странах ОЭСР средний показатель составляет 14 процентов, следует из опубликованного на прошлой неделе исследования.

Согласно прогнозам, в среднем в странах ОЭСР выходящие на рынок труда люди проводят на пенсии 33,6 процента своей жизни, а те, кто в настоящее время выходят на пенсию - 32 процента. Ожидается, что в Эстонии люди, выходящие на рынок труда, смогут провести на пенсии 25 процентов своей жизни, в то время как люди, выходящие на пенсию, теперь могут иметь гораздо более длительную пенсионную жизнь,почти 30 процентов своей жизни.