Галерея: Виймси украсила необычная рождественская елка

Сегодня в Виймси была установлена необычная рождественская елка, автор идеи - художник Теэт Суур. Ранее его инсталляции можно было увидеть в Раквере, передает Postimees.
Художник Теэт Суур сказал Virumaa Teatja, что он не удовлетворен: «Это не очень хорошее чувство. Этой работе сопутствует много стресса, труда и усталости, которые не видны. На этот раз это был Виймси. Пара других рождественских проектов не завершены. Кроме того, я могу придумывать не только рождественские елки».
Теэт Суур в течение последних трех недель готовил рождественскую елку Виймси, сделанную из переработанных материалов, что соответствует теме окружающей среды, которой посвящен 2020 год в Виймси. Однако идея установки ели появилась уже в конце лета в сотрудничестве с волостной управой, когда были тщательно рассмотрены различные заменители ели.
Большие и маленькие канистры наполнены источниками света, которые создают яркую новогоднюю елку.
Елкой можно будет любоваться до 14 января.