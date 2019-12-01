Галерея: Виймси украсила необычная рождественская елка

Художник Теэт Суур сказал Virumaa Teatja, что он не удовлетворен: «Это не очень хорошее чувство. Этой работе сопутствует много стресса, труда и усталости, которые не видны. На этот раз это был Виймси. Пара других рождественских проектов не завершены. Кроме того, я могу придумывать не только рождественские елки».